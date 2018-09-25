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Vali Kamçı vatandaşların sorunlarını dinledi

Vali Süleyman Kamçı, ’Halk Toplantısında’ vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Süleyman Kamçı, 'Halk Toplantısında' vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Kamçı, her ay düzenli olarak bir araya geldikleri halk toplantısında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyeceklerini ifade ederek, toplantılara ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinlemek ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olabilmek için bu toplantıları yaptıklarını ifade eden Vali Kamçı, her ayın son haftası vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.


Vali Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenerek onları ilgiyle dinleyen Vali Kamçı, sorunların biran önce çözüme ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluş amirlerine talimat verdi.

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