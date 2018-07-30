Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:25

Vali Kamçı Vatandaşlarla Bir Araya Gelecek

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 31 Temmuz 2018 Salı günü vatandaşlarla bir araya gelecek.

Vali Kamçı Vatandaşlarla Bir Araya Gelecek

30 Temmuz 2018 12:25


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.


Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.


Ayrıca, 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlar davet edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç