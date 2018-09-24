Vali Kamçı vatandaşlarla bir araya gelecek

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşları davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti. Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

25 Eylül 2018 Salı günü saat 14.00'te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan 'Halk Toplantıları'na tüm vatandaşlar davetlidir.