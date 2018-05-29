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29 Mayıs 2018 15:54

Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

29 Mayıs 2018 15:54


Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlarla her ay düzenli olarak bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkla daha sık bir araya gelindiğini; istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.


Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.




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