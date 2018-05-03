Vali Kamçı veteriner hekimlerin gününü kutladı

Açılış törenine Vali Kamçı’nın yanı sıra, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, dekan yardımcıları ile öğrenciler katıldı. Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, bugün hem Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ait Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunun açılışını yaptıklarını hem de Dünya Veteriner Hekimleri gününü kutladıklarını ifade ederek, tekrardan veteriner hekimlerin ve veteriner hekim adayı öğrencilerin gününü kutladı. Dünya Veteriner Hekimler Birliğinin kararıyla iki bin yılından beri kutlanmakta olan Dünya Veteriner Hekimler Gününde; hayvanların evcilleştirilmesi ile tarih sahnesine çıkmış, dünyanın en saygın ve köklü mesleklerinden biri olan veterinerlik mesleğinin öneminin daha iyi anlaşılmasını temenni ettiğini ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti;

“1992 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine; ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek üzere sürdürdükleri çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Yeni hizmete sunulacak Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu ile üniversitemiz alt yapısını daha da iyileştirerek hem akademik alanda, hem bilim ve sanat üretme alanında, hem de vatandaşa hizmet sunma noktasında yeni yatırımlarla kapasitesini güçlendirmeye devam etmektedir.”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise Veterinerlik Fakültesinin üniversite açısından önemli bir fakülte olduğunu ifade ederek, “Veterinerlik Fakültemiz çok donanımlı bir hastaneye sahip. Bölge hastanesi olarak hizmet eden bir hastane. Sadece hayvanlarla ilgili araştırmalar değil insan çalışmalarında da hekimlerle birlikte çalışıyorlar. Bu anlamda da sağlıkla ilgili alanlarda çok önemli araştırmalar yapmaktadırlar” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve protokol üyeleri konferans salonunun açılışını yaparak incelemelerde bulundu.