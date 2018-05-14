Vali Kamçı, Zeytin Dalı operasyonundan dönen PÖH’leri ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı operasyonuna katılan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 22 polis memuru, Kayseri’ye döndü. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, operasyona gönüllü katılan 22 polisi ziyaret ederek, sohbet etti.

Ziyarette konuşan Vali Kamçı, “Afrin’e gönderdiğimiz değerli özel harekat polis arkadaşlarımızın dönüşünde kendilerine ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Özel harekat polislerimizin ve jandarmamızın yüzde 100’ü ‘Biz Afrin’e gönüllü olarak gitmek istiyoruz’ demişlerdi. 22 arkadaşımızı ön gördüler. O kadarının gitmesi gerekiyordu. 22 arkadaşımızda gönüllü olarak Afrin’e gidip geldi. Giderken şehit olmayı, gazi olmayı göze alarak gittiler. Çok şükür burunları kanamadan ailelerine kavuştular. Onun mutluluğu içerisinde biz bizde mutluyuz. Geri döndüler ama ihtiyaç olursa yine gitmeye tüm polislerimiz ve jandarmamız hazırlar. Şuanda bile gitmeye gönüllü olduklarını biliyorum. Yüzlerinden ve gözlerinden bunu anlamamız mümkündür. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar bizim medarı iftiharımız. Tüm polislerimizde olduğu gibi zaman merhumu gözetmeden görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan arkadaşlarımız. Oraya giderken ‘Belki bu arkadaşlarımızdan şehit olacak’ diye üzüntü yaşamadım değil ama çok şükür onların tümü burunları dahi kanamadan geriye döndüler. Bu vatan toprağı için gerektiğinde şehit olmak, onlara da bize de nasip olacaksa olacaktır. Hepimiz o konuda memleketimizin ali menfaatleri için hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Arkadaşlarımızı kutluyoruz ve tebrik ediyoruz. Uzak yere gidip geldiler ve ailelerine kavuştular. Allah, şimdiden sonraki yaşamlarında kendilerine sağlık versin” şeklinde konuştu.

“Her zaman hazırız”

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Kemal Akbal da, operasyonda yaşadıklarını anlatarak, “Sadece bizim şubemiz değil, bütün arkadaşlar gönüllü olduğu için hepsi operasyonun bilincindeydi. Asker arkadaşlarımız ve komutanlarımızla da güzel bir uyum içerisindeydik. Bizi ilk 1 ay hava şartları çok zorladı. Burseya dağına çıktık, arazide de kaldık. Bize verilen köyleri de tuttuk. Birçok olaylar da yaşadık ama arkadaşlarımızın geri çekilmemesi gerçekten çok güzel bir şeydi. Gittiğimizde de operasyonun güzel planlandığını gördük. Bize haritadan ‘Şuraya gideceksiniz’ dedikleri anda nereye gideceğimizi, nereyi alacağımızı ve ÖSO’nun içerisinde hangi unsurlarla görev alacağımızı söylediler. Bu yüzden de operasyon başarılı geçti. Arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah diğer operasyonlarda da arkadaşlarımızla beraber başarılı bir görev yapacağız” diye konuştu.

Ziyarette Vali Kamçı’ya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve emniyet müdür yardımcılar eşlik etti.