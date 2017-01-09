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09 Ocak 2017 11:12

Vali Kamçı’dan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

Vali Kamçı’dan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

09 Ocak 2017 11:12

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı, "Bu yönüyle kamusal görev yapan basın, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır.
İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için ’Basın’ şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşmış olduğumuz bilgi çağında bilgi kirliliğinin de yaşanıyor olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir.
Bizlerle sürekli beraber olan, destek veren ve çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın çalışanlarının,”10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim."



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