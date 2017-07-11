Vali Kamçı’dan 15 Temmuz programına davet

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın halkımızı sokaklara davet etmesi üzerine 15 Temmuz’da esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına meydanları hınca hınç dolduran Kayseri halkının Cumhurbaşkanımızın “görev tamamlanmıştır” emrine kadar meydanları terk etmediğini, biz biriz ve bu vatan bizim diyerek demokrasi ve vatanına sahip çıktığını hatırlatan Vali Kamçı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın, 11 Temmuz’da başlayan ve 5 gün sürecek “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinde Kayseri’de de anılacağını ifade etti.

Vali Kamçı, Türk Halkının 15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıktığını ifade ederek, "İhaneti asla unutmayacak, unutturmayacağız. Ülkemizi, devletimizi, Milli irademizi gasp etmeye kalkışan FETÖ Paralel İhanet Çetesi ve tüm işbirlikçilerine meydanlardan bir kez daha haykıracağız. Milletimizin şanlı direnişini kutlayacak, canını seve seve vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız. 15 Temmuz Cumartesi akşamı bütün vatandaşlarımızı şanlı Türk Bayrağımızla birlikte Cumhuriyet Meydanında gerçekleştireceğimiz Demokrasi Nöbetine davet ediyoruz. " diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurulacak platformla tüm Türkiye’ye canlı yayında hitap edeceğini ifade eden Vali Kamçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanında başlayacak olan “Demokrasi Nöbeti”nin gece boyu sürecek çeşitli etkinliklerle sabah namazına kadar devam edeceğini belirtti.