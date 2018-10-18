Vali Kamçı'dan “19 Ekim Muhtarlar Günü” Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Süleyman Kamçı, "19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı resmi gazete yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim günü "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmiştir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları Köy ve Mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan Kamu Hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen Muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar.

Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."