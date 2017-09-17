Vali Kamçı’dan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Vali Süleyman Kamçı, yayımladığı mesajında, "2017 - 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ilimizde 18 bin 366 öğretmen, 295 bin 916 öğrenci ve onların aileleri ile birlikte büyük bir mutluluk ve heyecan içinde yeni döneme başlıyoruz" ifadesinde bulundu.

Vali Kamçı, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Geçmişimizi bugüne bağlayan bir köprü olmasının yanı sıra geleceğin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi içeren ’eğitim-öğretim’, üzerinde titizlikle durulması gereken ve çok sağlam adımlarla birlikte kararlılık isteyen bir süreci içine almaktadır.

Beklentilerin, taleplerin ve mesleklerin büyük bir hızla sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki imkânlarımızı sürekli gözden geçiriyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en önemli varlıklarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Kuşkusuz, toplumun eğitimini daha ileri düzeye çıkarmak ve eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim öğretim camiası ile birlikte ülkemizi bu alanda çok daha üst noktalara taşımanın gayretinde olmalıyız.

İlimizin sanayi, ticaret ve turizm gibi pek çok alanda ilerlemesinin yanı sıra eğitim alanında da üst sıralarda yer alma gayreti ve çabasına hep birlikte ortak olmalı, geleceğimizin teminatı yavrularımızın başta aileleri olmak üzere ülkemize faydalı bireyler olması için inancımızı hep diri tutmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; yeni eğitim ve öğretim yılında tüm yönetici, öğretmen, anne, baba ve sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, eğitim kalitesinin ve başarının artırılması için çaba gösteren kurum ve kuruluşlarımıza, eğitime destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."