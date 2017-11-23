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23 Kasım 2017 10:46

Vali Kamçı’dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı’dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2017 10:46


Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandırılması görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Günümüz dünyasında olduğu gibi; ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir.


Başöğretmen Atatürk’ün “Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir.” vecizesinde de açıkça ortaya koyduğu gibi öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğimize yön veren kutsal bir meslek grubunun mensuplarıdır.


Çağımızda bilgili olmak ve bilgiyi etkin kullanmak çok büyük önem arz etmektedir. Ülkelerin en önemli gücünü bilgili ve nitelikli insanlar oluşturmaktadır. Bu nitelikli insanları yetiştirmekte değerli öğretmenlerimizin en önemli görevlerindendir. Ülkemizin her köşesinde, göğüslemek zorunda kaldığınız zor şartlar altında bile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu şuurla yaklaştığınıza inancım tamdır.


Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, aydınlık bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize olan inanç ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."




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