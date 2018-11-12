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Vali Kamçı'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ a veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ' a veda ziyaretinde bulundu.


Veda ziyaretinde, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Süleyman Kamçı, görev süresi boyunca Kayseri için güzel hizmetlerde bulunmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle yerel yönetim başkanlarının kendilerine her zaman destek olmuşlardır. Bundan olayı teşekkür ediyorum" dedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Vali Süleyman Kamçı'nın Kayseri'den ayrılmasından üzüntü duyduklarını belirtti ve Vali Süleyman Kamçı'ya Kayseri adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Başkanlık makamında gerçekleşen veda ziyaretinde Melikgazi Belediye Büyükkılıç, Vali Süleyman Kamçı'ya işlemeli vazo hediye etti.

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