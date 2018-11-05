Vali Kamçı'dan Başkan Çelik'e veda ziyareti

Yaklaşık 2,5 yıldır Kayseri Valiliği görevini yürüten ve kısa süre önce Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, Vali Kamçı'ya Kayseri'ye yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı'yı Belediye Hizmet Binasının Başkanlık Girişinde karşıladı. Vali Kamçı ile 2,5 sene güzel bir mesai ortamında çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Ülkemizin en zor günlerden geçtiği 15 Temmuz sonrasını birlikte yaşadık. O süreçte tüm Kayseri'ye hem ağabeylik yaptınız hem de korudunuz. Bu pisliğin temizlenmesi için yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Yine Kayseri'de kurumlar arasındaki uyum kültürünün en başında bulunan kişi olarak bir orkestra şefi gibi şehri yönettiniz. Biz sizlerden memnunduk. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyoruz” dedi.

16 Kasım'da Kayseri'de ayrılacağını ifade eden Vali Süleyman Kamçı da “Herhangi bir aksaklık yaşamadan zor süreçten çıktığımızı düşünüyorum. Kayseri kadim ve güzel bir şehir. Hizmet süremiz bu kadarmış. Yüzümüzün akıyla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Başkanımıza Allah'a ısmarladık demek için geldim” diye konuştu.