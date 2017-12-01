Vali Kamçı’dan "Dünya Engelliler Günü" Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında, engellilerin toplumsal yaşamlarının kolaylaştırılması için çalıştıklarını kaydeden Vali Kamçı, "Engellilerin toplumsal yaşamlarını kolaylaştıracak, umutlu olabilmelerini ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşul, ortam ve olanakların oluşturulması için elimizden gelen bütün imkanları seferber etmeliyiz. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için tüm toplumun ilgisini ve katkısını beklemekteyiz. Bu aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Bu doğrultuda atacağımız adımlar, engelli vatandaşlarımızın güvenlerini artıracak, halkın yaşama etkin biçimde katılmalarına imkan sağlayacak, karşılaştıkları sorunları aşmada, gelecek kaygısı taşımadan yaşama daha sıkı bağlanmalarında onlara ve ailelerine güç verecektir. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünün, yaşama sevinçlerini kaybetmeden mutlu ve becerikli bir yaşam sürmelerinin sağlanmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyor, vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve yürütülen çalışmalara destek vermeye çağırıyor, Dünya Engelliler Gününde tüm vatandaşlarımıza huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.