Vali Kamçı’dan Gaziler Günü mesajı

Vali Süleyman Kamçı, "Bu vatan uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahramanlığın timsalidir gazilerimiz. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Onca imkânsızlığa rağmen göstermiş oldukları cansiperane fedakârlık ve yüreklerinde taşıdıkları vatan sevgisi sayesinde göğüs germiş ve büyük kahramanlıklara imza atmışlardır. Bugün üzerinde başımız dik yaşadığımız vatanımızı, bizlere emanet eden ve bugün aramızda olan gazilerimiz, bizlere vatanımızın yüce bir emanetidir.

Gazilerimiz varlıklarıyla bizlere çetin, zor ve karanlık günlerden; ferah, güzel ve aydınlık günlere gelişimizi hatırlatırlar. Verilen şanlı ve kahramanca mücadelenin gözümüzün önünde canlanmasını sağlayarak bizleri o günlere götürürler. Geçmişle gelecek arasında bağ kurarak, geçmişten ders çıkarıp geleceğe güvenle bakabilmenin temsilcileri olan Gazilerimiz, aynı zamanda geçmişimizle duyduğumuz onurun ve gururun ete kemiğe bürünmüş halidir.

Bu sebeple, gazilerimizin taşıdıkları onura yakışır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri imkân ve şartlara kavuşturulmaları konusunda gereken duyarlılık gösterilmeye devam edilecektir.

TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Atatürk’e Gazilik unvanının verildiği bu anlamlı gün (Gaziler Günü) dolayısıyla başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla değerli aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."