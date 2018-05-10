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10 Mayıs 2018 17:22

Vali Kamçı’dan iade-i ziyaretler

Vali Süleyman Kamçı, iade-i ziyaretler kapsamında Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Vali Kamçı’dan iade-i ziyaretler

10 Mayıs 2018 17:22


Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde başkanlığa seçilen Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a iade-i ziyaretlerde bulunan Vali Kamçı, oda başkanlarına görevlerinde başarılar diledi. Kurumlar arası uyumun devamı için kent olarak birlikte yürütülecek çalışmaların öneminden bahseden Vali Kamçı, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza hem yerlerinde görmek hem de iade-i ziyaret gerçekleştirmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.


Kayseri’nin bir uyum ve birliktelik şehri olduğunu ifade eden Vali Kamçı, uyum ve birliktelik içerisinde ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti.




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