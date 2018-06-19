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19 Haziran 2018 15:19

Vali Kamçı’dan İş Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürlüğü ve Kayseri Karayolları 6.

Vali Kamçı’dan İş Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

19 Haziran 2018 15:19

Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyaretleri kapsamında ilk olarak İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kamçı’yı Bölge Müdürü Adem Korkmaz ve yetkililer karşıladı.


Bölge Müdürü Adem Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.


Vali Kamçı, Bölge Müdürü Adem Korkmaz ile bir süre baş başa görüştükten sonra kurumdan ayrıldı.


İş bankası Kayseri Bölge Satış Müdürlüğü ziyaretinin ardından Vali Kamçı, Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne gelişinde Vali Kamçı’yı, Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, şube müdürleri ve yetkililer karşıladı.


Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, iade-i ziyaretler kapsamında kendisini ziyaret eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, Kayseri’deki çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.


Vali Kamçı, 6. Bölge Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette; ilimizdeki yatırımların büyük bir hızla devam ettiğini ifade ederek, ilimizde yürütülen projelerin hayata geçirilmesinde, Karayolu Teşkilatının tüm personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti ve bu başarılı çalışmalarının devamını diledi.




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