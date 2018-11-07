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Vali Kamçı'dan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'a veda ziyaretinde bulundu

Yaklaşık 2 buçuk yıldır Kayseri Valiliği görevini yürüten ve kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a veda ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır Kayseri Valiliği görevini yürüten ve kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a veda ziyaretinde bulundu.


Kayseri OSB Yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Nursaçan, Vali Kamçı'ya; sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine dair gösterilen yakın ilgi ve alaka, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi projesi, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli / aranan eleman ihtiyacının karşılanmasına konusunda atılan adımlar, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji faaliyetleri, istihdam seferberliği projeleri ve Kayseri'ye sağladığı diğer katkılarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında sağlık, sıhhat ve başarılar diledi.


Vali Sayın Süleyman Kamçı da; görev yaptığı süre zarfında memnuniyetini dile getirerek, Nursaçan ve yönetimine başarılı hizmetlerin devamı dilek ve temennisinde bulundu.

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