Vali Kamçı'dan KAYSO ve Talas Belediyesine Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Vali Kamçı'ya teşekkür eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın Valimiz ülkemizin içinden geçtiği çok zor bir dönemde Kayseri'ye gelerek iki yıldan fazla bir süredir bizlere önderlik etti. Kendilerine müteşekkiriz” dedi.

Vali Kamçı'ya bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Başkan Büyüksimitci, “Sayın Valimizle uyum içerisinde güzel günler geçirdik. Beraber birçok çalışma yürüttük. Sanayicilerimiz adına yaptığımız her çalışmada kendilerinin desteğini gördük. Bu kısa süre içerisinde Kayseri sanayisine ve ticaretine verdiği katkılardan dolayı ben kendilerine üyelerimiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kayseri'nin sanayisi gelişmiş illerin başında geldiğine vurgu yapan Vali Süleyman Kamçı ise, tüm kurumlarla uyum içerisinde güzel bir çalışma süreci yaşadıklarını belirterek, böyle bir şehirde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI TALAS'TA

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Kamçı, ziyaretler kapsamında Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile görüştü. Başkan Palancıoğlu'nun kapıda karşıladığı Vali Kamçı, makamda ağırlandı.

Bir süre gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Kamçı, “Allah'a ısmarladık demek için dolaşıyoruz. Tabi herkesi dolaşmak mümkün değil ama gönlümüz istiyor ki herkese uğrayalım. Belediyelere, kaymakamlıklara, sivil toplum kuruluşlarının önde gelenlerine, sanayicilere uğrayıp Allah'a ısmarladık demek istiyoruz.” dedi.

Şehirden memnun olduğunu belirten Vali Kamçı, “Kayseri'den memnun ayrılıyorum. Yüz akıyla ayrılıyoruz. Buradaki hizmet süremizde belediyelerimiz başta olmak üzere onların yardımlarını, desteklerini gördük. Ben bu vesileyle herkese, Talaslılara teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben de Talas nüfusuna kayıtlıyım, Talas'ta oturuyoruz. Talas güzel bir yer.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Vali Süleyman Kamçı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda Başkan Palancıoğlu, Vali Kamçı'ya çini vazo takdim etti.