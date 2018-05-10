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10 Mayıs 2018 18:03

Vali Kamçı’dan KAYSO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret ederek, seçimlerden sonra yeni oluşan meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Kamçı’dan KAYSO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

10 Mayıs 2018 18:03


Vali Kamçı, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya başta olmak üzere, Oda organ üyeliklerine seçilen tüm üyeleri tebrik ederek, başarılı bir dönem diledi.


Ziyaretlerinden dolayı Vali Süleyman Kamçı’ya teşekkür eden Başkan Mehmet Büyüksimitci, “Yeni bir kadro ve yeni bir heyecanla çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar olduğu gibi Sayın Valimizin önderliğinde güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Valimizin destekleri bizim için çok önemli. Bu desteği her zaman yanımızda hissettik. Devlet millet el ele vererek ülkemizi daha da kalkındırmanın gayretinde olacağız” diye konuştu.




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