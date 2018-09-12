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Vali Kamçı'dan Komutan Kırış'a Veda Yemeği

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri 1.

Komando Tugay Komutanlığı görevini yürütürken Ardahan 28. Hudut Tugay komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Kemal Kırış onuruna veda yemeği verdi.


Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı'nın ev sahipliğinde Kayseri Polisevi'nde düzenlenen yemeğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve eşleri katıldı.


Vali Kamçı yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Kemal Kırış'a Kayseri'de yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ailesi ile birlikte yeni görev yerinde huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Vali Kamçı, yeni görev yerinde de Tuğgeneral Kırış'ın başarılı çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.


Komutan Kırış ise, Kayseri'de görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kayseri'yi ve çalışma arkadaşlarını unutmayacağını sözlerine ekledi.


Samimi bir ortamda gerçekleşen veda yemeğinin ardından Vali Kamçı başarılı çalışmalarından dolayı Tuğgeneral Kemal Kırış'a plaket verdi.

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