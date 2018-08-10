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10 Ağustos 2018 16:01

Vali Kamçı’dan Kurum Ziyaretleri

Vali Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Kamçı’dan Kurum Ziyaretleri

10 Ağustos 2018 16:01


Ziyaretleri kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman Bölge Müdürlüğüne gelişinde Vali Kamçı’yı, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.


Vali Kamçı, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Vali Kamçı, bundan sonraki çalışmalarda Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’e ve personele başarılar diledi.


Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahalarındaki yürütülen ormancılık faaliyetleri, programlar ve yürüttüğü projeler hakkında bilgiler verdi.


Vali Kamçı, Orman Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Kayseri Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Gümrük Müdürü Salim Bayram’a hayırlı olsun dileklerini iletti.


Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Kamçı, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Müdür Bayram’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.


Gümrük teşkilatının hem ilimiz hem de ülkemiz açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Vali Kamçı, Kayseri’nin, sanayisi gelişmiş bir Anadolu kenti olarak ithalat ve ihracat bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını ve bu nedenle de Kayseri’deki Gümrük Teşkilatının performansının önemli olduğunu kaydetti.


Gümrük Müdürü Salim Bayram da, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, Kayseri’nin ithalat ve ihracat alanlındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.




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