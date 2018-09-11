Vali Kamçı'dan Rektörlere Ziyaret

Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Vali Kamçı, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vali Kamçı, Rektör Çalış'a yeni görevinin Kayseri için hayırlı olması dileklerinde bulunarak kendisini tebrik etti.

Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi'nin başarılı eğitim faaliyetleri bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olduğunu hatırlatarak, gelişimin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inandığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kamçı'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Kamçı, gerçekleştirdiği bu ziyaretin ardından Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayseri Üniversitenin yeni kurulan bir üniversite olduğunu ifade eden Vali Kamçı, Rektör Karamustafa'ya bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Kayseri Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında Vali Kamçı'ya bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük görevlerine atandıklarında ilk olarak Vali Kamçı'yı makamında ziyaret etmişlerdi.