Vali Kamçı’dan Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı

Cuma namazına müteakip Bürüngüz Cami önünde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı’nın standına gelen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, burada yetkililer ile bir süre sohbet etti.

Ardından açıklamalarda bulunan Vali Kamçı, bayramların yardımlaşmanın ön plana çıktığı günler olduğunu kaydederek, “Bildiğiniz gibi biz Müslümanlar için dini bayramlar çok önemlidir. Bayramlar yardımlaşmanın, sevginin ve hoşgörünün ön plana çıktığı günlerdir. O anlamda da Kurban Bayramı çok önemlidir. Yıl boyu et yiyemeyen vatandaşlarımız olabilir. Kurban kesmeye gücü yetmeyen vatandaşlarımız vardır. Kurban kesebilen vatandaşlarımızın kurban keserek onlara dağıtması adet haline gelmiştir. Bu anlamda ülkemizin güvenilir kuruluşlarının başında gelen Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfı bu işi üstlenmiştir. Yıllarca en iyi şekilde yurtiçi ve yurtdışı olarak sürdürmektedir. Burada da yine Diyanet Vakfımız yurtiçinde ve yurtdışında kurbanlarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını alıyor. En güvenilir şekilde dağıtacağından eminiz. Bu anlamda emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm Müslüman kardeşlerimizin, İslam aleminin bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin Güven de, Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı, geçen yıl 145 ülkede ve ülkemizin 81 ilinde, 500’ün üzerinde ilçesinde Müslüman kardeşlerimizin bağışlamış olduğu kurbanlarını vekalet yoluyla keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Geçen yıl 245 bin adet kurban bağışı gelmişti, bu yıl inşallah 300 bini zorlamak istiyoruz. Kayserili hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Suriye’ye her ay göndermiş olduğumuz 1 tırlık yardımlarda olduğu gibi bu kurban bağışlarını da yine İl Müftülüğümüzü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesini Türkiye’de 1’inci yaptılar. Şuanda en ön sırada devam ediyoruz” diye konuştu.