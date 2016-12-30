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30 Aralık 2016 14:49

Vali Kamçı’dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Kamçı’dan Yeni Yıl Mesajı

30 Aralık 2016 14:49

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
"Bir yıl daha nihayete ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır" ifadesinde bulunan Vali Kamçı, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.
Kapımızı çalan yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir.
Bu vesileyle, 2017’nin hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kayseri halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."



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