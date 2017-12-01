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01 Aralık 2017 13:03

Vali Kamçı’ya Dünya Engelliler Günü ziyareti

Vali Süleyman Kamçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 75.

Vali Kamçı’ya Dünya Engelliler Günü ziyareti

01 Aralık 2017 13:03

Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünden gelen engelli çocuklar ve yöneticileri makamında ağırladı.


Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Kadriye Yurtsuz ve engelli çocukları makamında ağırlayan Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Devletin son yıllarda engelli vatandaşlar için doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla gerekli çalışmalar yaptığını belirten Vali Kamçı, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmeleri, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve hayatlarını sürdürmeleri için toplumun tüm kesimlerinin el ele gönül gönüle çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.


75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde çalışan yöneticiler ve personelin kutsal bir meslek yaptığını vurgulayan Vali Kamçı, emeklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilimizde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vererek, kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Vali Kamçı, engelli çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra günün anısına onlarla fotoğraf çektirdi.




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