Vali Kamçı'ya Duygu Dolu Veda Yemeği

Kayseri'de 2,5 yılı aşkın süredir görev yapan Vali Süleyman Kamçı onuruna veda yemeği düzenlendi.

Özel bir otelde düzenlenen yemeğine Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke ve eşi Sevil Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Üniversite rektörleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek ve odaların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun bir katılımın yaşandığı ve duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde konuşan Vali Kamçı, 2,5 yılı aşkın süredir yürüttüğü Kayseri Valiliği görevinin sonuna geldiğini belirterek, tüm Kayserililerden helallik istedi.

Dünyada hiçbir şeyin baki olmadığını kaydeden ve bir gün Kayseri Valiliği görevinin de son bulacağının bilincinde görevini yürüttüğünü anlatan Vali Kamçı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaklaşık 2,5 yıldan beri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve doğal, kültürel ve tarihi pek çok zenginliği bünyesinde bulunduran Kayseri'de, siz aziz hemşehrilerime hizmet etme imkânı buldum. Kayseri'de göreve başladığım ilk günden beri, her gün daha ileriye koşan ülkemizin; demokrasi, kalkınma, refah, toplumsal birlik ve bütünlük içinde, tüm vatandaşlarımıza huzurlu bir şehirde yaşama imkanı sunulmasına yönelik çalışmaları geliştirmeye gayret gösterdik. Görev yaptığım dönem içerisinde Kayseri'de tüm alanlarda gösterilen gelişme ve kalkınmanın, artan toplumsal huzur ve refahın, birlik ve bütünlüğün temelinde, tüm hemşehrilerimizin bizim çalışmalarımıza, maddi ve manevi tüm destekleri sağlama gayreti içerisinde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. Malumunuz, Valilik görevi son derece onurlu bir meslek olduğu kadar sorumluluğu da oldukça yüksek olan bir görevdir. İmkânınız ve vaktiniz varken başınızı çevirdiğiniz, görmezden geldiğiniz her bir vatandaşın hakkının ve hukukunun korunamaması ve bunun sonucunda da affedilmeyen tek günah olan kul hakkına girme ihtimalinizin bulunması mesleğimizin ağır yükümlülüklerindendir.”

20 yılı aşkın süredir görevinin hakkını vermeye ve kul hakkı yememeye gayret ettiğini ifade eden Vali Kamçı, meslek hayatı boyunca Allah'ın izniyle kendisine bu onurlu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanlarına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine teşekkürlerini iletti.

Yemekte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Şehrim adına Sayın Valime teşekkür ediyoruz. İyi bir mesai arkadaşı ve iyi bir dosttu. Bize yaptığı ağabeylik ve bu şehre yaptığı hizmetlerden dolayı biz Sayın Valimizden razıydık, Rabbim de razı olsun inşallah. Konuşmama başlarken ‘değerli' ifadesini kullandım. Bu ifade kolay kolay herkese söylenecek bir ifade değil, altının dolu dolu olması gerekiyor. Bir yöneticiye değerli demek için öncelikle uyumlu olmalı ki Sayın Valim ile şehrin tamamını kapsayacak şekilde uyum içinde çalıştık. Değerli olabilmesi için bir yöneticinin mutlaka çalışkan olması lazım. Başladığı süreci hepiniz iyi biliyorsunuz. O hain darbe girişiminden bir ay kadar önce geldi çok zor süreçte gece gündüz bu şehir için çalıştı. Dolayısıyla çalışkan ifadesini biz Sayın Valim için çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz.

Yine değerli olabilmek için ağabey olabilmek lazım, bizim için bir ağabeydi, eşi Ayşe hanım da herkesin ablasıydı. O ağabey edasıyla kimseyi kırmadan dökmeden bu günlere kadar bu şehri getirdi. Yönetici halkın içinde olmalı, böyle tepeden bakan o fildişi kulelerde oturan biri olmamalı ki Sayın valim böyle bir profil çizdi. Hep halkla iç içe oldu Allah razı olsun. Tipik siyasetçiler gibi yapmacık sentetik suni işler içinde olmadı. Çoluk çocuk genç ihtiyar hep halkın içinde oldu.

Samimiyet kavramı apayrı bir şey yönetici için. Yöneticinin gizli ajandası olmamalı. İnsanın önünden bir türlü arkasından bir türlü olmamalı. Çok görüyoruz bu günlerde bu tarz siyasetçileri, iş adamlarını ve yöneticileri. Sayın Valimde bunu hiç hissetmedik. İçi dışı bir özü sözü bir oldu. Hiç gizli ajandası olmadı dolayısıyla gerçekten samimi bir yönetici profilini bizlere gösterdi. Sayın Valim yeni bir yol ayrımında ve farklı bir yola çıkıyor. Bundan sonraki yolunda da Allah yolunu açık etsin diyorum" dedi.

Vali Kamçı için hazırlanmış olan slayt gösterisinde de, Vali Kamçı'nın Kayseri Valiliği görevi süresince geçirmiş olduğu anlardan bazı kesitler davetlilerle paylaşıldı.

Veda yemeğinin sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, misafirlerle tek tek vedalaştı.