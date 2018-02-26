Vali Kamçı’ya Vergi Haftası ziyareti

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, grup müdürleri ve şube müdürlerini kabul etti.

22-28 Şubat tarihleri arasındaki Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile Vergi Dairesi Grup Müdürleri daha sonra Vali Kamçı’yı ziyaret etti.

Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası’nın sadece Maliye teşkilatının bir haftası olmadığını ve tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirterek, vatandaşların Vergi Haftası’nı kutladı.

İnsanların toplu olarak yaşamalarından kaynaklanan bir takım gereksinimler olduğunu kaydeden ve verginin bu anlamda önemli bir fonksiyonu ifade ettiğini dile getiren Vali Kamçı, “’Vergi, toplumların devlet olarak yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi bazı konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşaması için bir görev ve zorunluluktur.Bu vergi haftası münasebetiyle de verginin öneminin tüm vatandaşlarımıza aktarılması da önemli.” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise 29. Vergi Haftası kapsamında eğitim ağırlıklı verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla birçok okulda seminerler verileceğini belirterek, yapacakları diğer etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve Vergi Dairesi müdürleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.