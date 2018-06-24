Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eşi Ayşe Kamçı ile beraber Refika Küçükçalık Ortaokuluna gelerek 2163 Nolu sandıkta sıra bekleyerek oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Süleyman Kamçı, seçimlerin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Vatandaşın seçime katılımının yüksek olduğunu dile getiren Vali Süleyman Kamçı: “Vatandaşlık görevimizi eşimle beraber yaptık. Milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olur. Şuana kadar herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşın seçime katılımı oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 5 bin güvenlik görevimiz sahada görevinin başındadır. Hiçbir güvenlik problemimiz söz konusu değildir. Seçim kurullarına sandıkları teslim edilinceye kadar herkes görevinin başında olacaktır” dedi.