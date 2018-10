Vali Süleyman Kamçı: “El birliği ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret edeceğiz”

Erciyes Mükemmellik Zirvesi'nde konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “El birliği ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret edeceğiz“ dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen Erciyes Mükemmellik Zirvesi ‘‘Mükemmellik yolunda insan 0' teması ile Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirveye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Tayfun Türkoğlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kamu ve özel sektörle beraber el birliği içerisinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için gayret göstereceklerini söyledi. Kamçı, “”İçerisinde bulunduğumuz günlerde devletimize destek olmak ve devletimizin gücüne güç katmak adına ekonomimizin geliştirilmesi ve istikrarın korunması son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda iş adamlarımızın bu önemli toplantıyı ilimizde gerçekleştiriyor olmanızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri'nin marka değerlerini bundan önce olduğu gibi devam ettirebilmesi için gerçekleştirilen bu tarz programlar önem arz etmektedir. Mükemmellik ve markalaşma konusu son yüzyılda ön plana çıkan konulardan birisi olmuştur. Ülkelerde üretilen ürünlerin marka değerleri, menşei olduğu ülkelerin marka değerlerine oranla daha yüksek olabilmektedir. Gerek özel sektör olsun gerekse kamu sektörü olsun toplumun her alanında kalite anlayışının yaygınlaştırılarak mükemmellik kültürüne dönüştürülmesi, ülkenin rekabet gücü ve refah seviyesini artırmak adına önem arz etmektedir. Ülkemizim kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekse sivil toplum örgütlerimizin, aynı zamanda özel sektör temsilcilerimizle el birliği içerisinde el ele vererek çalışması ve yatırımlarına devam ederek güçlü bir Türkiye için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin bilinci ve gayreti içerisinde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Tayfun Türkoğlu da, “Gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yoğunluğunu daha çok hissettiğimiz endüstri 0 çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Bu gelişmelerden uzak durmanın veya sistemimize entegre etmememizin kaçınılmaz bir faaliyet olduğun, günümüz iş dünyasında her türlü başarının iyi eğitilmiş insan ile başarılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle istişare kurulu olarak bu seneki temamızı ‘Mükemmellik yolunda insan 0' olarak belirledik” diye konuştu.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ise, “Teknolojinin artmasıyla beraber her an kendimize katmak durumunda olduğumuz bilgi bombardımanına uğruyoruz. Dolayısıyla burada seçici olmak, doğru bilgiyi doğru zamanda hem iş dünyasında hem de yaşamlarımızda kullanmamız gerektiğini bir kere daha söylemek isterim. İnandığımız, bildiğimiz her şeyin değiştiğini, iş yapma biçimlerimizin değiştiğini, okullarda öğrendiğimiz bilgilerin bir kenara bırakıp yeni bilgileri almak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hepimiz öğrenciyiz, hepimiz tekrardan öğrenmek zorundayız. Belki eğitim sistemimizin de evrilmesi lazım. Çünkü bugün burada insanı konuşacağız. Teknolojinin artmasıyla beraber endüstri 0 acaba korkutucu bir şey mi? İşsizlik artacak mı? İnsanlar yaptıkları işi yapamayacaklar mı diye kaygı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mükemmellik belgesi alan 3 firmaya belgeleri verildi.