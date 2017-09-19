Vali Süleyman Kamçı gazilerle bir araya geldi

Orduevi’nde düzenlenen yemekte gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Kamçı, gazi ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinledi. Vali Kamçı, gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet ederek, Türk Milleti’nin gazilere büyük bir minnet ve şükran borcu olduğunu belirtti ve gaziler ile ailelerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diledi. 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ise, gaziler ve aileleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vatanın bütünlüğü, devletin bekası asil milletin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kutsal vazifelerini yaparken vatanı, milleti ve bayrağı için seve seve göğüslerini siper eden kahraman gazilerimiz. Şanlı tarihimizin destansı sayfalarındaki en müstesna yerlerini almışlardır. Asırlardır ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışıyla yürüdüğümüz ve arkamıza bakmadığımız bu yolda canını verdikleri mübarek kanlarıyla bayrağının rengini soldurmayan gazilerimiz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. En güzel günler sizlerin olsun diyorum. Bizlerle beraber olanlara teşekkür ediyor, ahirete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı yemek duanın ardından sona erdi.