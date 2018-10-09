İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Eylül ayı sonu itibariyle 492 projeye yatırım bütçelerinden 1 milyar 116 milyon liralık ödenek ayrıldı" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında düzenlendi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, il müdürleri ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Kamçı, Kayseri'de devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Vali Kamçı, 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 2018 yılında il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 407 proje üzerinde çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu projeler için merkezi idare tarafından öngörülen 944 milyon TL'lik ödenekten yaklaşık 668 milyon liranın harcanarak yüzde 71'lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti.

Vali Kamçı, mahalli idarelerde ise 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 492 projeye yatırım bütçelerinde 1 milyar 116 milyon liralık ödenek ayrıldığı ve bunun 533 milyon TL'lik kısmının harcandığını belirtti.

899 proje için 2 milyar 60 milyon TL

Yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde 2018 Eylül ayı sonu itibariyle il genelindeki toplam proje sayısını 899 olarak açıklayan Vali Kamçı, toplam 2 milyar 60 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 201 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 58 oranında parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. 2018 yılında da ilimizde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımcı kuruluşlarına başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Vali Kamçı, kamu yatırımlarında koordinasyonunun önemine işaret ederek, ilgili kamu kurumlarından koordinasyonun tam olarak sağlanmasını istedi.