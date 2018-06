KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, gündem maddelerinin okunması ile başladı.

"Sanayicimizin yüzü gülerse herkesin yüzü güler"

Toplantı da konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Bugün sizlerle beraber olmaktan çok memnunum. Uzun zaman oldu, sizlerle beraber olamadık. Bildiğiniz gibi seçimleri geride bıraktık. Seçimler tüm ülkemizde olduğu gibi Kayseri’de de hiçbir seçimde olmayan kadar az olaysız bir seçim oldu. Bizde 3 tane olay bildirdik. Birisi, kafası bozulmuş görevli memura fırça atmış. Görevli memura hakaretten, diğeri de kimliği olmayan bir vatandaş kimliksiz oy kullanmaya kalkışmış. Aslında bunlar olay falan değil. O anlamda tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri’de de Türkiye’de de vatandaş sağduyu sahibi olarak gitti, vatandaşlık görevini yerine getirdi. İnşallah şimdiden sonra işleriniz daha iyi olacak diye temenni ediyoruz. Sizler ticaret erbabı olarak işlerinizi benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ticaret odası, 18 bin civarında üyesiyle Kayseri’mizin en büyük sivil toplum örgütüdür. O anlamda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yapılabilecek her şeyde sizlerle beraberiz. Esnafımızın, ticaret erbabımızın ve sanayicimizin yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Memurunda, devletin de yüzü güler. O anlamda sizlerin iyi durumda olması bizleri daha fazla memnun eder. Kayseri’miz huzurlu bir kent ve bu huzurunu her zaman gösteriyor. Seçimde de seçimden öncede gösterdi. Birlik ve beraberlik konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. 15 Temmuz’dan 35 gün önce göreve başlamıştım. Zor bir süreçte beraber olduk. Bu 2 yıllık süreç belki Türkiye’nin yaşadığı en zorlu süreçlerden biriydi. Hala bitmiş değil ama sakinleşti diyebiliriz. İnşallah şimdiden sonra iş adamlarımızın yolları daha güzel açılacak diyoruz. Temennimiz odur. İşleriniz çok daha iyi olacak diyoruz" diye konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "24 Haziran’da yapılan seçimlerin sonuçları ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yüzde 90’a varan katılım oranı ile gerçekleşen seçimlerde milletimiz oyunu vermiş ve tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmıştır. Her zaman olduğu gibi son sözü yine millet söylemiş, güven ve istikrara devam demiştir. Seçimlerde büyük başarı gösteren Cumhur İttifakı’nı, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tebrik ediyorum. Önümüzde yapısal değişiklikleri içinde barındıran yeni bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, milletimiz için hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışacak bir parlamento olmasını temenni ediyorum. Mecliste çoğunluğu alan AK Parti ve MHP birlikteliğinden oluşan Cumhur İttifakı’nın iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına, milli birlik ve dayanışma içerisinde sorunların çözümüne katkı sunan, yapıcı, uzlaşmacı tavır ile hareket ederek ülkenin geleceği için çalışacağına canı gönülden inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimiz kararını verdi, tercihini istikrardan yana kullandı dedik. Seçim sürecinde yaşanan dönemsel dalgalanmalar, güven ve istikrarın özellikle iş dünyası için ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Önümüzdeki yeni dönemde, önceki dönemde yakalanan güven ve istikrarın daha da güçlenmesiyle ülkemiz atağa geçecektir. Daha güçlü bir ekonomi, çok daha büyük bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gülsoy, "2023 hedeflerine adım adım yaklaşırken, 2053-2071 hatta 2123 hedeflerine ulaşabilecek daha müreffeh bir Türkiye için sağlam temeller atacağımıza inanıyorum. Tüm bunlar için ihtiyacımız olan tek şey; huzur içerisinde terörün bittiği, şer odaklarının yer ve yeksan olduğu, güçlü bir devlet yapısının altında inançla, azimle, sabırla çalışmak. Artık belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi canlanacaktır. Bizler de işlerimize yeniden odaklanmalı, üretim, istihdam ve ihracatın gelişimi için çalışarak Türkiye’nin dirilişine katkı da bulunmalıyız. Yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağına, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye’nin büyüme performansını değerlendiren Başkan Gülsoy, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme; bu ülkenin yönetimiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle ve tüketicisiyle nasıl dinamik bir ülke olduğunun somut göstergesidir. Sınır ötesi harekat, içeride ve dışarıda terör ve şer odakları ile mücadele eden seçim atmosferine giren bir ülkenin böyle bir başarı yakalaması hiç de kolay değil. İşte bu Türk Milletinin, devletine, Cumhurbaşkanına olan inancı ile mümkün olmuştur. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen yakalanan rakamlar, iş dünyası olarak bizleri umutlandırıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dünya liginde ilk 10 ekonomiye gireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.