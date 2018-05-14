Vali Süleyman Kamçı: "Seçimde taşkınlık yapan cevabını alır"

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri münasebetiyle seçime girecek siyasi partilerin temsilcileri ile kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantılara, Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, ulusal ve yerel basının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Vali Kamçı, bu toplantılar kapsamında ilk olarak siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirterek, seçime girecek olan partilere başarılar diledi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Vekili Aydemir Şahin’in seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Vali Kamçı, siyasi partilerin temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basının temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, görevlerinin ülke ve Kayseri’de seçimin demokratik ve özgür bir şekilde icra edilmesi, vatandaşların oylarının sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için ellerinden gelen gayreti ve çalışmaları yürütmek olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası diye üç evreye ayırabileceğimiz süreçte gerekli tüm tedbirleri almak için çaba sarf ediyoruz” dedi. Seçimlerin güvenli ve demokratik bir şekilde geçmesi basın mensuplarına da düşen görevler olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti;

“Her üç evrede de (Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası) provokatif hareketlere karşı duyarlı olunması, vatandaşımızı karamsarlığa ve endişeye sürükleyecek, galeyana getirebilecek olası her türlü art niyetli girişimlere karşı siz medya mensuplarının sağduyulu, kararlı ve özverili bir şekilde davranacağı konusunda en ufak bir tereddüdüm yoktur. Ayrıca seçim sürecinde, seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte medya olarak bu yasaklara, kanunlara uyulması için azami gayret göstereceğinizden de kuşkum yoktur. Ülkemiz kritik bir dönemden geçerken yapılacak bu seçimin en güvenli, en özgür ve en demokratik bir şekilde geçmesi için hep birlikte çalışmak durumundayız. Milletimizin oylarının sandığa demokratik bir şekilde yansıması için çaba sarf etmek öncelikli görevimizdir.”

Vali Kamçı ayrıca asılsız haberlerin önünü kesmek için uğraşacaklarını, sosyal medya haberlerinin üzerinde duracaklarını ifade ederek, 2 bin 744 sandık 970 bin seçmenin oy kullanacağını sözlerine ekledi. Seçim sürecinin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekleyen Vali Kamçı; kentte 4 bin personelin görev yapacağını da belirtti.