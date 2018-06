İftar programına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan , gazi ve gazi yakınlarının aileleri katıldı.

Gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programında konuşan Vali Süleyman Kamçı, gaziler ve şehitlerin sayesinde hür yaşamaya devam ettiklerini belirterek, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini vurguladı. Vali Süleyman Kamçı, içeriden ve dışarıdan ülkeye müdahale edenlerin emellerine asla ulaşamayacaklarının altını çizerek: “Vatan bir toprak parçasıdır ancak her toprak parçası da vatan değildir. Tarih boyunca hür ve bağımsızlık yaşamış işgal ve esarete alışık olmayan bu millet bugünde bu cennet ülkede siz kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde yine hür yaşamaya devam etmektedir. Sizler bu vatan ve bayrak ve yüce Türk milletinin ebedi varlığı ve bütünlüğünü koruma adına yurdun her karış toprağına kanlarını akıtan kahramanlarsınız. Hepinize malum olduğu üzere ülkemiz zor bir dönemden, büyük ihanetlerden, siyasi ve askeri anlamda ekonomik uluslararası düzeyde baskıdan geçmektedir. Tarih boyunca olduğu gibi şimdi de vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen siz aziz gazilerimiz ve şehitlerimizin sayesinde ülkemize içeriden ve dışarıdan saldıran düşmanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Biliriz ki şehitlik ve gazilik mertebesine inanan her Türk insanı gibi devletimizde siz vatan evlatlarının her zaman yanında olmuş ve olmaya da devam edecektir. Elbette devletimizin size sunmuş olduğu övünç madalyası, maaş, ücretsiz sağlık ve ulaşım gibi hizmetler siz aziz canlarını vatanı ve milleti için ortaya koymuş kahramanların fedakarlıklarına karşılık çok az bir şükran bedelidir” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise bu fedakarlıklarının karşılığı ve bedeli olmadığını ifade ederek: “Sergilediğiniz kahramanlık cesaret ve fedakarlıkla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şey bu eşsiz hizmetlerin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı ve bedeli olamaz. Asil milletimizin esareti kabul etmeyen ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamanın temelini sizin bu vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır. Sizler bayrağın, milletin ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu bu değerler uğruna neleri göze alabileceğimizi gösterdiniz. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin siz gazilerimize ve gazi yakınlarımıza ayrı ayrı selamlarını iletmek istiyorum” dedi.

Düzenlenen iftar programı yapılan dua ile sona erdi.