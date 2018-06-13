Vali Süleyman Kamçı’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

"Ruhlara güzellik, gönüllere zenginlik veren, toplumsal hayata huzur iklimi getiren mübarek Ramazan ayını uğurlarken, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran bayramlardan birine daha ulaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunan Vali Kamçı, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Ramazan ayı; birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü, iyilik gibi pek çok güzelliğin harmanlandığı, toplumu kaynaştıran, yardımlaşma ruhunu yaşatan önemli bir zaman dilimidir.

İyilik duygularının doruğa ulaştığı, manevi atmosferin toplumun önemli bir kesimini etkilediği bir ayın devamında gelen ve ilahi bir armağan olan Ramazan Bayramı, bizler için çok özel anlamlar taşımaktadır.

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, bu anlamda kıymetini iyi bilmeli, fırsatı değerlendirmeliyiz.

Bayramda, aile büyüklerine, akrabalara, komşulara, arkadaş ve dostlara hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların ve kimsesizlerin bayramlarını tebrik edip, onların tebessümüyle bayramımızı aydınlatalım. Yaralı gönüllere, umutsuzluğa kapılanlara sevgi ve şefkat eli uzatıp manevi şifa sunalım. Yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son verelim. Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, dualarını alalım.

Sevgili Hemşehrilerim,

Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. İlimizde gurur duyacağımız pek çok hizmetin yanında yenileri de devam etmekte. Kayseri insanımızın çalışkanlığı ve inançlılığı bu hizmet ve faaliyetlere büyük katkılar sağlayacaktır.

Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgililer görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileği ile bayramınızı en içten duygularla kutlarım."