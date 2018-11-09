Vali Süleyman Kamçı'nın “10 Kasım” Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Türkiye Cumhuriyet'in temellerini atarak Türk ulusunun yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlayan büyük komutan ve güçlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde kendisini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türk Milleti'ne, hak ettiği onuru geri almasında yol gösteren liderliği ve devlet adamlığı ile 20. yüzyıla damgasını vuran Büyük Önder Atatürk, bugün de ileri görüşlülüğü ve söylevleriyle Türk Milleti'nin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Komutan ve Devlet Adamı Atatürk'ün gönüllerdeki erişilmez yeri değişmeyecek, O'na duyulan sevgi ve saygı hiç eksilmeyecektir.

Bugün Millet olarak vazifemiz “Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır” sözlerinde olduğu gibi Atatürk'ü anlayan, düşüncelerindeki derinliği kavrayan, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaşamını biçimlendiren nesiller yetiştirerek, ihtiyaç duyacakları özgüven ve inanca sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi elzemdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük lider ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."