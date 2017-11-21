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21 Kasım 2017 15:01

Vali Vekili Avcı Kocasinan Muhtarlarıyla Buluştu

Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Kocasinan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Vekili Avcı Kocasinan Muhtarlarıyla Buluştu

21 Kasım 2017 15:01


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Kocasinan Kaymakam Vekili Erkaya Yirik, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile muhtarlar katıldı.


Vali Vekili Avcı toplantıdan önce yaptığı konuşmada, ikinci dönem muhtarlar buluşması toplantısını Kocasinan ilçesindeki muhtarlarla başlattıklarını ifade ederek, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ikinci döneminin de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.


Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Vekili Avcı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Vekili Avcı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.




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