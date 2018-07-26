Vali Vekili Avcı Sarıoğlan ve Akkışla’da Muhtarlarla Buluştu

Muhtarlarla Buluşma Toplantıları kapsamında ilk olarak Sarıoğlan ilçesini ziyaret eden Vali Vekili Mehmet Emin Avcı’yı, Sarıoğlan’a gelişinde Kaymakam İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel karşıladı.

Ziyareti kapsamında Sarıoğlan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Vekili Avcı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Sarıoğlan’da düzenlenen toplantıya, Vali Vekili Avcı, Kaymakam İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Vekili Avcı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Vali Vekili Avcı, daha sonra programı kapsamında, Akkışla ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Akkışla’da düzenlenen toplantıya, Vali Vekili Avcı, Kaymakam Doğukan Mızrak, Belediye Başkanı Ali Ergül, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Vekili Avcı, ikinci kez Akkışla ilçesine bağlı mahallerin muhtarları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, muhtarların sorunlarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Vekili Avcı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.