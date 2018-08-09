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09 Ağustos 2018 16:39

Van Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Vali Süleyman Kamçı’ya ziyaret

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Van Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Vali Süleyman Kamçı’ya ziyaret

09 Ağustos 2018 16:39


Kayseri Valiliğine gelişinde Vali Zorluoğlu’nu Valilik girişinde karşılayan Vali Kamçı, yapmış oldukları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Kamçı, Vali Zorluoğlu’nu Kayseri’de görmekten ve yapmış olduğu bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti. Makamda ilk olarak Valilik Şeref defterini imzalayan Vali Zorluoğlu, misafirperverliğinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür etti.


Vali Zorluoğlu, Vali Kamçı ile bir süre sohbet ettikten sonra Valilik Makamından ayrıldı.




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