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24 Ağustos 2018 10:43

Varela Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Varela Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek

24 Ağustos 2018 10:43

haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da sakatlık haberi geldi. Ligin ilk 2 haftasında takımın en iyi isimlerinden birisi olarak görülen Silvesre Varela’nın Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceği bilgisine ulaşıldı.


Kayserispor Basın Szücüsü Orhan Taşçı, salonda idman yapan Varela’nın Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Hazırlık döneminde çok iyi performans tutan ve lige de iyi başlayan Varela’nın baldırında ödem oluştuğunu söyleyen Orhan Taşçı, "Eski sakatlığının bulunduğu bölümde ödem oluştu ve nüksetmemesi için riske edilmemesi adına oynatılmayacak. Ödemin giderilmesi için kulüp sağlık ekibi tedaviye başlarken ikinci problem de el parmağında kırık olması. Parmağının röntgeni çekildi ve kırık tespit edildi. Ancak bu kırık, forma giymesine engel değil" dedi.


Silvestre Varela, Cumartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında riske edilmeyeceği için oynayamayacak. Ancak 1 hafta sonraki Fenerbahçe maçında teknik heyetin şans vermesi halinde oynayabilecek. Varela’nın yokluğunda sol kanatta, yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu ilk 11’de sahaya çıkacak.




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