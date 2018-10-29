Vatandaş Başkan Çolakbayrakdar'ı sevgiyle karşılıyor

Çocuklar, sevgisini Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak ifade ederken; büyükler ise dua ve güler yüzleriyle memnuniyetlerini belirtiyor.

Yaptığı hizmetlerden dolayı 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı adım adım gezerek, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler üretiyor. Ziyaret ettiği her yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, “7'den 70'e herkese hizmet sunabilme şuuru ile hizmet ediyoruz” dedi.

“Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkese hitap eden projeler üretiyoruz. Hanım kardeşlerimize ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projemizi onlar için yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Uluslararası kriterlerin üzerine çıkarak yeni hedefler doğrultusunda daha güzel bir Kocasinan oluşturmaya çalışıyoruz ve inanıyoruz ki el birliğiyle Kocasinan'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bütün çalışmalarımızdaki hedefimiz; bir sonraki kuşaklara daha güzel, daha yaşanabilir, daha temiz, daha modern ve daha çevreci bir Kocasinan bırakabilmektir. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız ve elimizden geldiğince en iyi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.