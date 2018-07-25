Vatandaşlar projeleriyle Melikgazi’nin gelişimine katkı sağlıyor

Melikgazi Belediyesi web sayfasında “BİR PROJEM VAR” başlığında vatandaşlara mahalleleri, semtleri veya ilçeleri için yapılamasını istedikleri her hangi bir yatırım ve hizmet için alan oluşturduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak halkın talep, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Belediyemizin web sayfasında Bir Projem Var! başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içerisinde yer alan bilgiler ışığında belediyemiz yatırımlarına projeleriniz ile destek olabilir, şehrin planlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. 2017 yılı içerisinde 34 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. Bu yıl da büyük ilgi olmaktadır. 2018 yılı içerisinde şimdiye kadar 28 proje önerilmiş. Bunların uygun olanlarını 2019 yılı yatırım yılında değerlendireceğiz. Biz bu tür bilgi akışına çok önem veriyoruz” dedi.

Projeler incelendikten sonra ilgili vatandaşa bilgi verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, fikirleri, önerileri ve projeleri ile belediye çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.