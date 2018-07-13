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13 Temmuz 2018 12:18

Vatandaşlar projeleriyle Melikgazi’nin gelişimine katkı sunabilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Bir Projem Var’ projesi kapsamında vatandaşların Melikgazi’nin gelişimine katkı sunabileceklerini söyledi.

Vatandaşlar projeleriyle Melikgazi’nin gelişimine katkı sunabilecek

13 Temmuz 2018 12:18


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak halkın talep, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Belediyemizin web sayfasında Bir Projem Var! başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içerisinde yer alan bilgiler ışığında belediyemiz yatırımlarına projeleriniz ile destek olabilir, şehrin planlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. 2017 yılı içerisinde 34 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. Biz bu tür bilgi akışına çok önem veriyoruz” dedi.


Projeler incelendikten sonra ilgili vatandaşa bilgi verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, fikirleri, önerileri ve projeleri ile belediye çalışmalarına katkı sağlamak isteyenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




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