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28 Haziran 2017 11:22

Vatandaşların çabası hayata tutunmasına yetmedi

Kayseri’de kontör yükleme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Irak’lı bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 16 yaşındaki market çalışanı çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların çabası hayata tutunmasına yetmedi

28 Haziran 2017 11:22

Market önünde yaşanan bıçaklı kavganın ardından kanlar içinde yerde kalan 22 yaşındaki Teyir Kürdi’yi kurtarmaya çalışan vatandaşların görüntüsü cep telefonu ile görüntülendi.


23 Haziran’da akşam saatlerinde Sakarya mahallesi Doğanyurt caddesi üzerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Irak uyruklu Teyir Kürdi bir markette kontör yükletti. İddiaya göre cep telefonuna yüklenmeyen kontör yüzünden tekrar markete giden Teyir Kürdi, market çalışanı 16 yaşındaki S.K. ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine S.K. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Teyir Kürdi’yi boyun kısmından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kürdi’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı Teyir Kürdi’nin boynuna tampon yapmaya çalışan vatandaşlar, 112’nin gelmesini bekledi. Vatandaşların çabası yine çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Teyir Kürdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay sonrasında market çalışanı S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk S.K. emniyetteki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edildi. S.K. ’kasten adam öldürme’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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