Vefat eden emekli öğretim üyesi için vefa töreni düzenlendi

Dr. Ercihan Güney için Erciyes Üniversitesi’nde tören düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademik personel, Güney’in ailesi ve yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan törende ilk olarak konuşmacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ünlü, Ercihan Güney’i kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını belirterek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da yaptığı konuşmasında Tıp Fakültesi olarak çok üzgün olduklarını söyledi.

Dekan Poyrazoğlu, “Ercihan Güney hocamız sevecenliği, babacanlığı, güler yüzlülüğü özverisi, fedakârlığı ile hepimizin kalbinde değerli bir insandır. Hocamız arkasında çok büyük eserler ve anılar bıraktı. Emekli olduktan sonra dahi bölümünü ve öğrencilerini yalnız bırakmadı. Çalışkandı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisinin gelişiminde büyük katkıları oldu” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, Prof. Dr. Ercihan Güney’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Güney’in vefatından dolayı büyük bir acı içerisinde oluklarını belirten Rektör Güven, “Hocamızı yaklaşık 4 yıl önce üniversitemizden emekliliğe uğurlamıştık. O zaman da büyük bir kaybımız olmuştu. Hocamız, 91 yılından bu yana üniversitemize çok büyük katkılar sağlamış, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalının gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştı. Kendisi Türkiye’de sayılı Kulak Burun Boğaz uzmanlarından birisiydi. Çok sayıda öğrenci, uzman ve öğretim üyesi yetiştirdi. Biz hocamıza üniversitemize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Güney ailesi adına konuşma yapan Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş ise duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, genç doktorlara seslenerek Prof. Dr. Ercihan Güney’i örnek almalarını istedi.

Prof. Dr. Ercihan Güney‘in cenazesi, bugün Hunat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin için İstanbul’a gönderildi.