Verem Savaş Etkinliği Talas’ta Başladı

70. Verem Haftası etkinleri hafta sonu düzenlenen programla Talas Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Programda Kayseri’nin verem hastalığı ile mücadelede önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapıldı.

Talas Belediyesi Mevlana Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Tüberküloz İl Koordinatörü Aliye Bozdağ, Halk Sağlığı Müdürü Ömer Faruk Özyurt ve davetliler katıldı.

70. Verem Haftası sebebiyle katılımcıları Talas’ta ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Bu kapsamda sizlere tüm sağlık hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ben göreve geldiğimden bu yana 2 tane sağlık merkezi ve bir tane 112 acil servisi açtık. İnşallah bu hafta planlamasında son aşamaya geldiğimiz sağlık ocağını hizmete açacağız. Bana göre Türkiye sağlık hizmetlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Rabbim kimseye sağlık sıkıntısı vermesin. 2016 yılını badirelerle atlattık. Rabbim 2017 yılının huzur ve sağlık içinde geçmesini nasip etsin. Ülkemizin önünün açıldığı, kalkınmasının sağlandığı bir yıl olur inşallah." dedi.

Türkiye’nin sağlık alanında marka olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Anlar, "Ülkemiz sağlık konusunda örnek olacak bir düzeye ulaştı. Özellikle son yıllarda yapılan düzenlemeler bizi bir marka haline getirdi. Sağlık teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Kayseri ilimiz veremle savaş konusunda büyük mesafe kat etti. Çağımızda olmaması gereken bu hastalığı nerdeyse yok olma durumuna getirdik. Bu kapsamda sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Katkılarından dolayı özellikle Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür eden Tüberküloz Kayseri İl Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ, "Verem hala çok önemli bir sağlık problemi. Veremle ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı uygulanmaktadır. Ülkemizde de yine aynı standartta ulusal bir tüberküloz kontrol programı uygulanmakta. Hedefimiz tüberküloz’suz bir dünya oluşturmak. Kayseri’de son 4 yıldan beri verem hasta sayısı 130 ila 140 arasında. Kayseri Türkiye genelinin altında bir orana sahip. " diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Ömer Faruk Özyurt ise Türkiye’de verem hastalığının tespit ve tedavisinin ücretsiz yapıldığını ifade ederek, Kayseri’de verem hastalığı ile mücadele de önemli bir noktaya gelindiğini söyledi.