"Veren al, alan eli görmedi"

Melikgazi Belediyesi olarak her Ramazan iaşe paketi hazırlayarak aşevlerinden yiyecek ve ekmek yardımı alanlar ile bakıma muhtaç yaşlılara, hiçbir geliri olmayan ailelere verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak iaşe dağıtımında büyük titizlik gösteriyoruz. Şehrimizi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölgeye ayırdık. Ramazan Ayı’nın ilk haftasında doğu bölgesinde 6 bin adet iaşe paketini dağıttık. Geçen hafta ise batı bölgesinde 6000 paket iaşe paketinin dağıtımı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak toplam 12 bin adet iaşe paketini kişi saygınlığı korunarak ve onurları inciltilmeden, veren el, alan eli görmeden dağıtımı gerçekleştirildi.” dedi.

İaşe paketlerinin aş evlerinden dağıtımının tamamlandığını ve dağıtımın isim listesine göre yapılarak izdihama yer verilmediğini belirten Büyükkılıç, her yıl muhtaç ailelere verilmek üzere belediyece satın alındığını, hiçbir izdihama, kargaşaya ve insan haysiyet ve onurunu zedelemeden aş evlerinden yardım alanlara verildiğini kaydetti.

İaşe paketlerini dağıtırken dağıtımın rastgele yapılmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak toplam 10 kalemden oluşan iaşe paketlerinin içerisinde, 2 kg kesme şeker, 1 kg çay, 1 kg zeytin, 2 kg fasulye, 2 kg pirinç, 5 paket makarna, 2 kg nohut, 2 kg kırmızı mercimek, 850 gr. kutuda salça ve 2 lt. sıvı yağ bulunduğunu sözlerine ekledi.