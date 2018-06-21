Vergi Borçlarına Yapılandırmada son gün 31 Temmuz

Vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Melikgazi Belediyesinde yapılandırma için özel servis oluşturulduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri istedi.

Vergi barışı ve yeniden yapılandırma ile hem kamunun hem de birey ve kuruluşların kazançlı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dâhilindedir. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Yapılanmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz tarihine kadar mesai saatleri içerisinde belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.