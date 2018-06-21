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21 Haziran 2018 09:48

Vergi Borçlarına Yapılandırmada son gün 31 Temmuz

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okulların yaz tatili olması nedeni ile vergi yapılandırmanın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Vergi Borçlarına Yapılandırmada son gün 31 Temmuz

21 Haziran 2018 09:48


Vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Melikgazi Belediyesinde yapılandırma için özel servis oluşturulduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri istedi.


Vergi barışı ve yeniden yapılandırma ile hem kamunun hem de birey ve kuruluşların kazançlı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dâhilindedir. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek” dedi.


Başkan Büyükkılıç, Yapılanmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz tarihine kadar mesai saatleri içerisinde belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.




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