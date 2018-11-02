“Vergi İndirimleri Tam Zamanında Yapılmış Bir Uygulamadır”

Sayın Bakanımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vergi indirimlerini zamanında yapılan bir uygulama olarak değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam yoğun sektörlerde yapılan vergi indirimleri, bu sektörlerde yaşanan tıkanıklığı gidermesi ve piyasaların rahatlaması bakımından tam zamanında yapılmış bir uygulamadır. İş dünyasının bu yönde hem talepleri vardı, hem de beklentileri vardı. Bizimde bu sektörlerde ciddi manada faaliyet gösteren üyelerimiz var. Özellikle mobilya meslek komitemiz başta olmak üzere, inşaat ve elektrikli ev aletleri komitelerimizden gelen talepleri Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve ilgili Banaklıklarımıza iletmiştik. Bu manada taleplerimizin karşılık bulması bizleri ziyadesi ile memnun etti“ dedi.

Vergi indirimlerini hükümetin reel sektörün yanında olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında özel sektörümüz hükümetin yanında olduğunu gösterdi ve kampanyaya çok ciddi destek verdi. Şimdide Sayın Bakanımız yaptığı açıklamalarla özel sektörün yanında olduklarını bizlere gösterdi. Bu vergi indirimleri de kamu-özel sektörün birlikteliğinde tespit edilip, çözüm üretilmiş konulardan bir tanesidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kamu-özel sektör birlikte çalışır, istişare ve ortak akılla hareket edersek başaramayacağımız iş yoktur. Bunun örneklerini son birkaç yıl içerisinde defalarca yaşadık” diye konuştu.

Alınan kararların enflasyonla mücadeleye de olumlu yansıyacağına değinen Başkan Büyüksimtci, alınan kararların zaten bu yönde olduğunu, piyasaların canlanmasının ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini, piyasalarında oturması ile enflasyonunda düşüş trendine geçeceğini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, özel sektöre destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve gecesini gündüzüne katarak özel sektör için mücadele eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'da teşekkür ederek, vergi indirimlerinin tüm sektörlere hayırlı olmasını temennisinde bulundu.